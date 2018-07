83enne spara alla moglie e si uccide

(ANSA) - PARMA, 24 LUG - Un architetto in pensione di 83 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie, di 65, poi ha avvisato il figlio del suo gesto e infine si è tolto la vita rivolgendo l'arma verso di sé. La tragedia si è consumata a Case Vascelli di Medesano, sulle colline parmensi.

Autore dell'omicidio-suicidio Luigi Diomede, di origini milanesi ma da tempo residente in provincia di Parma. La moglie si chiamava Giustina. Sull'episodio ora indagano i carabinieri ma sembra che l'uomo vivesse un momento di grave depressione per una grave malattia e che alla fine non abbia più sopportato le sofferenze.

I coniugi Diomede abitavano da diversi anni in una villetta isolata nella campagna parmense e nessuno ha sentito nulla né ha raccontato di avere assistito a dissidi o litigi fra loro. Sul luogo sono arrivati, avvisati dal figlio, oltre ai carabinieri anche il personale del 118 ma per la copppia non c'era già più nulla da fare.