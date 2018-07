Torna 'L'importanza di essere piccoli'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Torna per l'ottava volta 'L'importanza di essere piccoli' festival a cavallo tra poesia, musica e natura che ogni estate occupa con gentilezza luoghi remoti dell'Appennino tosco-emiliano. L'edizione 2018, in programma dal 2 al 5 agosto, è dedicata alla memoria del poeta Pierluigi Cappello. Monica Demuru, Natalio Mangalavite, Maria Grazia Calandrone, Lastanzadigreta, Luigi Socci, Bianco, Silvia Vecchini, Antonio Di Martino, Fabrizio Cammarata, Ida Travi, Filippo Gatti, Francesco di Bella e molti altri, sono i cantautori e i poeti ospiti del festival che si svilupperà tra concerti acustici, letture, incontri, laboratori, installazioni e trekking. I luoghi di quest'anno sono, in Emilia-Romagna, il borgo di Stanco a Grizzana Morandi, Monte Baducco nel comune di Castiglione dei Pepoli e Varano a Granaglione; e Acquerino nel comune di Sambuca Pistoiese nel versante toscano.