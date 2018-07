In negozio scatolone con 5 kg di droga

(ANSA) - FERRARA, 23 LUG - Aveva riposto uno scatolone nel negozio di un suo parente, ignaro del contenuto. C'erano 5 chili e mezzo di droga: per questo la Guardia di finanza ha fatto scattare il blitz nel negozio del centro di Ferrara dove è stato sequestrato lo scatolone con la droga e arrestato il trafficante.

A R.R., ferrarese di cinquant'anni, è stato addebitato il possesso dei 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, arrestato per traffico di stupefacenti e processato per direttissima è stato condannato alla pena di un anno e 10 mesi e già stato liberato. Sulla sua posizione e su tutta la vicenda - non molto chiara e da ricostruire nei dettagli - soprattutto su chi abbia spedito la droga confezionata in buste e inserite in uno scatolone sono in corso indagini da parte della Guardia di finanza coordinate dalla procura.