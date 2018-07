Bolognesi, il 2/8 meglio più ministri

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Il cerimoniale della presidenza del Consiglio ha contattato telefonicamente il Comune di Bologna, per informarlo che il Governo delegherà il sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Michele Dell'Orco a partecipare alla commemorazione per la Strage del 2 agosto 1980. Palazzo d'Accursio sta già prendendo contatti con il sottosegretario.

Per il 38/anniversario il programma è confermato: La staffetta in Montagnola, il corteo, il ricordo in stazione, fino al concerto serale in piazza Maggiore, per una cerimonia che come ogni anno riannoda i fili della memoria per ricordare le 85 persone (200 i feriti) uccise dalla bomba posizionata nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Bologna.

"Chi viene va bene e più ne vengono meglio è - ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime -. Se dovesse arrivare il presidente della Camera Roberto Fico, in rappresentanza delle istituzioni, e un membro dell'esecutivo, ci farebbe molto piacere. Fico potrebbe parlare anche in stazione, così come se venisse il presidente del Consiglio Giuseppe Conte".