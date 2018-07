American Solar Challenge, vince Emilia 4

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - L'auto solare progettata e costruita dall'Università di Bologna, 'Emilia 4', ha trionfato all'American Solar Challenge, competizione riservata a veicoli solari sviluppati dalle università di tutto il mondo.

Dopo 2700 chilometri attraverso le Montagne Rocciose, dal Nebraska all'Oregon, il team Onda Solare, unica squadra europea in gara, ha chiuso il percorso conquistando il primo posto. E sono arrivati anche due premi speciali: miglior meccanica e uso dei compositi e miglior progetto della batteria. Il veicolo, l'unico a quattro posti di quelli in gara, ha un aspetto simile a quello di un'auto tradizionale ma con una grossa differenza nel campo dei consumi: per muoversi Emilia 4 utilizza una quantità di energia simile a quella necessaria per far funzionare un asciugacapelli. Con due motori elettrici posizionati dentro alle ruote, è alimentata da cinque metri quadrati di pannelli solari ad alto rendimento collegati a batterie al litio di ultima generazione.