A settembre mezza maratona Run Tune Up

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Bologna si prepara per la sua mezza maratona. Il 9 settembre, con iniziative di avvicinamento l'8, torna per la 17/a volta Run Tune Up, uno tra gli appuntamenti più attesi d'Italia sulla distanza dei 21,097 km.

Chilometri che saranno corsi per intero all'interno di un centro storico chiuso al traffico per l'occasione. Tra le novità dell'edizione 2018, sostenuta da Unisalute e organizzata in collaborazione con il Comune, visite guidate per scoprire il centro storico correndo; la prima edizione di una 10 km non competitiva; e la possibilità di una quota d'iscrizione solidale il cui ricavato andrà a favore di Ant. L'anno scorso le iscrizioni furono circa 4mila. Quest'anno il trend è di crescita, con una forte presenza straniera. "Run Tune Up - ha detto l'organizzatore Stefano Soverini - dà a tutti la possibilità di conoscere le nostre strade e le nostre città.

Scegliere di metterla nel cuore del centro è una medaglia che la corsa ha già sul petto".