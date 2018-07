Incidente su A1 tra Parma e Fidenza,code

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Una coda di 6 chilometri si è formata sulla autostrada A1 per un incidente avvenuto intorno alle 16.35 all'altezza del chilometro 101,5 tra il bivio della A15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Nel sinistro - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - sono rimasti coinvolti un camion ed un'autovettura, spostati sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, la Polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Per le lunghe percorrenze ai veicoli diretti a Milano viene consigliato di prendere, dopo Modena Nord, la A22 in direzione del Brennero, fino all'interconnessione con la A4, dove si può viaggiare in direzione di Milano. Per il traffico locale, a chi è diretto a Nord, viene consigliato di uscire a Parma ed attraverso la Statale 9 'Via Emilia' e rientrare in autostrada a Fidenza.