Concerto Muti a 25 anni morte Gardini

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - A 25 anni dalla sua scomparsa, Ravenna ricorda Raul Gardini. Lo fa con un concerto dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretto da Riccardo Muti, domani sera, al Teatro Alighieri. L'appuntamento è organizzato dal Ravenna Festival in collaborazione con il Comune, l'Autorità di Sistema Portuale e la Fondazione Flaminia.

In programma musiche di Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Catalani, Martucci e Verdi, per un ritratto dello stile strumentale praticato dagli operisti italiani nella seconda metà dell'Ottocento.

Il concerto - che sarà preceduto dalla proiezione di un breve estratto dal documentario sulla figura di Gardini 'L'ultimo imperatore' curato da Giovanni Minoli e Massimo Favia - il concerto sarà trasmesso in diretta sullo schermo di Palazzo dei Congressi e su quello collocato in Piazza del Popolo grazie al sostegno della famiglia del manager romagnolo.

La serata incrocia le giornate dell'Italian Opera Academy di Muti e saluta la conclusione del programma estivo di Ravenna Festival.