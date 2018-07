Allerta temporali per E-R da mezzanotte

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Allerta meteo per temporali sull'Emilia-Romagna dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.

A emetterla l'Arpae e l'Agenzia regionale per la Protezione Civile che individuano un codice di colore giallo in Romagna (nei bacini, in pianura e sulla costa del Ravennate, del Forlivese, del Cesenate e del Riminese), nei bacini emiliani orientali e nella pianura emiliana orientale (nel Bolognese) e sulla costa Ferrarese.

Nel dettaglio, si legge in una nota, nelle prime ore di domani "il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della regione determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm". Ai temporali potranno essere associati fulmini, grandinate e un temporaneo rinforzo della ventilazione.