Bimbo 4 anni rischia annegare in piscina

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Sta bene, grazie al rapido intervento dei soccorsi, un bimbo di 4 anni che verso le 13 ha rischiato di annegare nella piscina 'Gori' di Pianoro, nel Bolognese. Il piccolo, che era insieme ai genitori, si è sentito male in acqua, non riuscendo a respirare e diventando cianotico.

I primi a intervenire sono stati i bagnini della piscina, che lo hanno tirato fuori e praticato le prime manovre rianimatorie, chiamando il 118. pronti a usare il defibrillatore della struttura. Cruciale è stato un volontario della Pubblica Assistenza di Pianoro, per caso nella piscina dove lavora al bar con contratto stagionale. Salvatore, 20 anni, ha praticato al bimbo le tecniche per disostruire le vie aeree, facendogli rimettere il cibo ingerito prima di immergersi. La manovra gli ha fatto riprendere conoscenza: si è rimesso a respirare ed è scoppiato a piangere. Caricato in ambulanza insieme ai genitori, è stato portato all'ospedale S.Orsola e ricoverato, in condizioni non gravi. Intervenuti anche i carabinieri.