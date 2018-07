Università, aperto bando per studenti ER

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Alloggi, borse di studio, contributi per la mensa ed esperienze all'estero. E' aperto il bando per l'assegnazione di servizi e benefici agli studenti universitari dell'Emilia-Romagna per il prossimo anno accademico.

La domanda per accedervi è da presentare esclusivamente on line sul sito di Er.Go e le scadenze sono differenziate a seconda del beneficio richiesto.

Le soglie Isee e Ispe per accedere ai benefici sono rispettivamente di 23mila e 50mila euro. Le borse di studio hanno un valore che varia da un minimo di 1.097 ad un massimo di 5.192 euro annui, sulla base delle condizioni economiche dello studente e della condizione di pendolare, fuori sede o in sede.

E' prevista, infine, una borsa di studio internazionale fino ad un massimo di 5.495 euro, oltre a una serie di interventi come ad esempio gli assegni formativi per favorire l'accesso e la frequenza a Master, corsi di alta formazione e specializzazione all'estero.