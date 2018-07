Scontro auto-pullman, muore 27enne

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Un ragazzo di 27 anni è morto in uno scontro fra un'auto e un pullman turistico, avvenuto a Ponte Rizzoli di Ozzano Emilia, nel Bolognese. L'incidente, intorno alle 13, si è verificato all'incrocio fra la strada provinciale 31 degli Stradelli Guelfi e via Olmatello, probabilmente durante un sorpasso. Dalle prime informazioni, la macchina con a bordo la vittima si sarebbe scontrata frontalmente con il bus turistico, sul quale non c'erano passeggeri ma solo l'autista.