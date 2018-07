Saldi, segnali confortanti in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Segnali confortanti dalle prime due settimane di saldi estivi, raccolti attraverso l'indagine congiunturale condotta da Confcommercio Emilia-Romagna attraverso il Centro Studi Iscom Group. Il monitoraggio, spiega una nota, è stato realizzato su un significativo panel di imprese commerciali. Per il 31% degli operatori le vendite sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre il 47% ha rilevato una sostanziale stabilità. Il 22% degli intervistati ha dichiarato un calo delle vendite, entro il 10%. Secondo lo studio, gli acquisti in queste settimane sono limitati allo stretto necessario. Viene quindi a mancare l'acquisto d'impulso tipico dei saldi; favorita risulta la vendita di capi estivi. Il valore della spesa media pro-capite è leggermente aumentato per abbigliamento e calzature rispetto all'anno scorso; quest'anno nei punti vendita di beni per la persona è di 80 euro, rispetto ai 70 del 2017. La spesa per nucleo familiare in Emilia-Romagna (fonte Istat) è di circa 177 euro.