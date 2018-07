Don Camillo e Diabolik a Cartoon Club

(ANSA) - RIMINI, 20 LUG - Un incontro tra Don Camillo e Diabolik a Rimini; un 'Grand Hotel' di felliniana memoria ma spaziale per Martin Mystere e i segreti dello stabilimento balneare 'Kursaal', abbattuto 70 anni fa nella città adriatica, in 'The Cannibal Family'. Hanno un forte accento romagnolo, gli Albi speciali di Cartoon Club e Riminicomix editi in occasione della 34/a edizione di Cartoon Club-Festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei Games e della 22/a edizione della mostra mercato del fumetto Riminicomix, in programma fino a domenica sulle rive dell'Adriatico.

Gli Albi sono stati presentati ufficialmente alla kermesse in corso nella città romagnola. In particolare in 'Un notturno che non fa dormire' Don Camillo incontra Diabolik sulle spiagge di Rimini nella trasposizione di un'opera di Guareschi pubblicata nel 1966 mentre l''Hotel ai confini della galassia' è il titolo dell'avventura di Martin Mystere: la struttura al centro del racconto rimanda al Grand Hotel di Rimini celebrato da Fellini.