Onu, Pizzarotti mangia Parmigiano su Fb

(ANSA) - PARMA, 19 LUG - "Con una mano mi mangio un buon pezzo di Parmigiano, con l'altra saluto chi scredita un prodotto di eccellenza del territorio, riconosciuto a livello mondiale per qualità e gusto". Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, posta una foto su facebook commentando il documento 'Time to deliver' in discussione il 27 settembre all'Onu, sugli alimenti sotto accusa per le malattie non trasmissibili, che si teme possano arrivare a comprendere le eccellenze del Made in Italy alimentare.

"Ai cibi spazzatura che invadono il mercato europeo nel silenzio di chi dovrebbe vigilare - aggiunge - preferirò sempre l'eccellenza eterna del nostro Parmigiano. Dalla prima città della Gastronomia Unesco italiana un saluto ai nostri detrattori #Parma #Parmigiano".