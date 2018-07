Sfruttano distributori volantini,denunce

(ANSA) - CESENA, 18 LUG - La Guardia di Finanza di Cesena ha scoperto un'organizzazione che sfruttava lavoratori pachistani, per la distribuzione di volantini pubblicitari in diverse province dell'Emilia-Romagna. Denunciati 8 soggetti, a vario titolo, per reati di natura tributaria e sfruttamento della manodopera lavorativa.

Rilevate anche violazioni connesse all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,9 milioni di euro e individuati 9 dipendenti 'in nero'. A capo del gruppo criminale, secondo le Fiamme Gialle, tre soggetti di nazionalità pachistana, appartenenti allo stesso nucleo familiare che reclutavano i lavoratori privi di regolare contratto e, in un caso, del permesso di soggiorno. Gli stranieri erano costretti a vivere, in condizioni igienico-sanitarie precarie, in un'abitazione di Gambettola, nel Cesenate, presa in affitto dai 'caporali'. I lavoratori pagavano un canone di locazione mensile tra i 100 ed i 200 euro e venivano sottoposti a sorveglianza attraverso il Gps dei cellulari.