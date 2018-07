Musica: David Byrne in tour a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 18 LUG - Il fondatore e leader dei Talking Heads, David Byrne, porta il suo 'American Utopia Tour' - dopo la tappa di Milano, al teatro degli Arcimboldi - il 19 luglio al Ravenna Festival (PalaDeAndrè, ore 21). Figura cardine del panorama rock alternativo degli ultimi quarant'anni e instancabile sperimentatore e connettore di culture musicali diverse, Byrne prosegue nel proprio percorso artistico, sempre in bilico tra avanguardia e 'popular music'.

'American Utopia' è il suo ultimo album solista, pubblicato quest'anno a 14 anni di distanza dal precedente. Il tour che ne accompagna l'uscita, sold out in gran parte del mondo, fa tappa a Ravenna per un live show molto particolare dal punto di vista scenico e fortemente percussivo. Prossimi concerti italiani il 20 luglio a Perugia (Umbria Jazz Festival) e il 21 a Trieste, in piazza Unità d'Italia.