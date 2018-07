E-R prima in Italia per piste ciclabili

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - E' l'Emilia-Romagna la regione italiana con più piste ciclabili grazie a 1.285,8 chilometri dedicati alle due ruote. A incoronarla è un'analisi condotta sui capoluoghi di provincia dal Centro Studi della produttrice di pneumatici Continental su dati Istat. Dietro all'Emilia-Romagna, si piazzano la Lombardia con 707,6 chilometri e il Veneto con 538,9 chilometri seguite dal Piemonte con 400,3 chilometri. Nel periodo 2011-2016, preso in esame dalla ricerca, le piste ciclabili in Italia sono cresciute, complessivamente, del 21,7% passando da 3.592,2 chilometri a 4.370,1 con la Sardegna a registrare un incremento del 301,5% seguita dalla Sicilia con una avanzata del 91% e dalla Basilicata con il 73,1%.

In tutte le regioni italiane c'è stata una crescita della lunghezza delle piste ciclabili, ad eccezione di Calabria e Molise che hanno registrato un calo, rispettivamente, del 17,8% e del 53,8%.