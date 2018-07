Droga e armi in allevamento, arrestati

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 18 LUG - Un allevamento di animali - in pessime condizioni igienico-sanitarie - allestito abusivamente in un fondo agricolo in cui sono stati rinvenuti anche sostanze stupefacenti e armi detenute illegalmente, tra cui due pistole ed un fucile con matricola abrasa. Questo il risultato di una operazione condotta dai Carabinieri di Riccione e Cattolica e della stazione forestale di Rimini che hanno arrestato marito e moglie, di 51 e 46 anni, mentre la figlia della coppia, 17enne, è stata trasferita al centro di prima accoglienza per minorenni di Bologna. Nell'allevamento i militari hanno trovato 24 cani Pitbul, un esemplare di tartaruga Testudo Greca e un maialino Minipig, oltre a un ingente quantitativo di stupefacenti e armi.