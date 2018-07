Black Music al 'Porretta Soul Festival'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Quattro giorni intensi per gli appassionati di Black Music: sono quelli che promette la 31/a edizione del 'Porretta Soul Festival', in programma dal 19 al 22 luglio nella cittadina termale dell'Appennino bolognese. Tra i nomi in cartellone: Swamp Dogg, Don Bryant con The Bo-Keys, Spencer e Percy Wiggins (che assieme a Willie Walker faranno un tributo all'etichetta di Memphis Goldwax), Lacee, Terrie Odabi, Fabrizio Poggi e Mitch Woods, John Ellison (ex leader dei Soul Brothers Six). Ci sarà anche il ritorno della house band da San Francisco, la Anthony Paule Soul Orchestra featuring Sax Gordon.

La prima serata sarà dedicata alla dance con un tributo al meglio della musica soul, r&b, funk jazz, disco dance, che ha reso famosa in tutto il mondo la trasmissione tv americana 'Soul train', andata in onda dal '71 al 2006. Viene inoltre riproposta fino al 30 luglio l'iniziativa 'The Valley of Soul', concerti collaterali nei dintorni di Porretta con tanti protagonisti del festival.