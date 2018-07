Arrestato un investigatore privato

(ANSA) - MODENA, 18 LUG - Il titolare di una agenzia investigativa privata di Modena, 49enne originario della provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia, per estorsione aggravata. La vittima, suo cliente, è un consulente finanziario di Sassuolo, che a fronte delle pressioni del 49enne, stando alle indagini della squadra mobile, ha consegnato in tutto 14mila euro. Durante la consegna dell'ultima tranche, da 4mila euro, monitorata dagli agenti di polizia, sono scattate le manette.

L'investigatore privato minacciava il suo cliente millantando importanti rapporti con le forze dell'ordine e dicendosi in possesso di importanti informazioni sui suoi amici e sulla sua famiglia, oltre che sul suo avvocato.

A quanto risulta dalle indagini l'arrestato era realmente in possesso di informazioni personali ottenute da un membro delle forze dell'ordine, non appartenente alla polizia di Stato, che risulta a sua volta indagato anche per accesso abusivo a sistemi informatici.