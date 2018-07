Musica:Muti insegna ai giovani direttori

(ANSA) - RAVENNA, 17 LUG - Torna dal 21 luglio al 3 agosto a Ravenna l'Italian Opera Academy di Riccardo Muti, alla 4/a edizione: l'etica della musica insegnata a giovani direttori e maestri collaboratori under 35, ma anche al pubblico in sala.

Fedeltà alla partitura, rispetto per le intenzioni dell'autore, studio meticoloso e un laborioso esercizio d'artigianato per la costruzione drammaturgico-musicale dell'opera, le braccia pura estensione della mente: il teatro Alighieri apre le porte agli allievi selezionati fra centinaia di domande di ammissione dal mondo. Ad attenderli due settimane di studio del Macbeth di Verdi per scoprirne segreti e alchimie con la guida del Maestro. Concerti finali l'1 e 3 agosto, rispettivamente diretti da Muti stesso e dai suoi allievi.

"La mia è una crociata - spiega - a favore dell'integrità della partitura e contro la compiaciuta disattenzione con cui il melodramma è spesso presentato sui palcoscenici di tutto il mondo, a causa della mancata comprensione del rapporto tra musica e testo".