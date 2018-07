Muore in casa, trovato dopo giorni

(ANSA) - BOLOGNA, 17 LUG - Era morto da diversi giorni un pensionato 65enne trovato senza vita la scorsa notte nella sua casa a Sant'Agata Bolognese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era riverso a terra ai piedi di una scala interna ed è stato trovato da alcuni parenti, andati a controllare perché non avevano sue notizie. Subito dopo sono intervenuti i Carabinieri, chiamati dagli stessi familiari. Secondo gli investigatori la morte sarebbe avvenuta per cause naturali o accidentali: l'uomo, che viveva solo, potrebbe essere caduto dalla scala per un malore o dopo avere perso l'equilibrio. In ogni caso, viene escluso il coinvolgimento di altre persone, visto che non c'erano segni di scasso e gli oggetti di valore erano tutti in casa, trovata in ordine. I familiari hanno detto di avere sentito il 65enne una decina di giorni fa e il decesso potrebbe dunque risalire all'ultima settimana. L'avanzato stato di decomposizione della salma sarebbe dovuto anche al caldo.