Emma torna in tour, 23 febbraio Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - In febbraio Emma tornerà a calcare il palco dell'"Exit", il suo personale club musicale del tour "Essere qui". Partirà, infatti, il 15 febbraio dal Pala Florio di Bari la seconda parte dell'Essere qui Tour, con cui Emma coinvolgerà il pubblico presentando live i brani tratti dall'ultimo disco di inediti "Essere qui" e altri del suo repertorio. Il tour toccherà anche Bologna (Unipol Arena) il 23 febbraio e si concluderà l'1 marzo a Roma.

"Il pubblico lo amo. Non mi abituerò mai a tanta bellezza che mi regala!", dice Emma. È attualmente in rotazione radiofonica "Mi parli piano", estratto dall'album "Essere qui" (Universal Music).