Bologna, cadono pezzi di legno da tetto

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, poco dopo le 11, in via D'Azeglio, nel cuore di Bologna, per verificare le condizioni del tetto di un edificio.

Alcuni negozianti, infatti, hanno chiamato la sala operativa del 115 dicendo che erano caduti, dall'alto, alcuni pezzi di legno.

Sul posto anche la polizia municipale che, durante i controlli, ha chiuso il passaggio ai pedoni mettendo le transenne dal civico 13 al civico 15. La scorsa settimana, sempre i vigili del fuoco, erano intervenuti per verificare le condizioni del palazzo della Prefettura dopo la caduta di alcuni calcinacci che si erano staccati dalla facciata.