'Troppi incidenti stradali con anziani'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Gli over 65 continuano ad essere la classe d'età più coinvolta negli incidenti stradali. E allora l'osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale dell'Emilia Romagna, regione con il record dei patentati over 90, con il presidente Mauro Sorbi chiede di "ripensare le modalità del rinnovo della patente nella fascia degli over".

Secondo il ministero dei trasporti, il numero di patenti attive degli ultra 65enni è in costante aumento: si passa dalle 665.015 del febbraio 2016 alle 699.120 dello stesso mese del 2018. Se si considera invece il numero dei patentati over 90 sul totale degli abilitati alla guida l'Emilia-Romagna è in cima alla classifica con lo 0,253%: pari a oltre una volta e mezzo il valore medio nazionale di 0,156%. La serie storica, dal 1998 al 2016 del numero dei decessi degli over 65 sul totale dei morti dell'anno, fotografa un calo in assoluto, ma un aumento in percentuale: nel 1998 su 750 decessi, 188 erano over 65 (25%); nel 2016 su 307 morti, 114 erano over 65 (37%).