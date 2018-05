Merola,senza tassa soggiorno via 6,1 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - "Grazie alla tassa di soggiorno pagata dai turisti il Comune ha riscosso nel 2017 6,1 milioni di euro, utilizzati per promuovere la città. A Bologna i risultati si vedono per il forte aumento di presenze che abbiamo ottenuto.

Abolire la tassa significa far mancare un'entrata importante che non grava sui cittadini residenti". Così il sindaco Virginio Merola su uno dei punti del contratto di governo tra Lega e M5s.

"Si comincia di nuovo scaricando sui Comuni le tasse che si tagliano a Roma - ha detto ancora Merola - Il nuovo che avanza.

... Ricordate questa cifra, 6,1 milioni di euro, noi la ricorderemo ogni settimana ai nuovi parlamentari eletti del Movimento5Stelle e della Lega".