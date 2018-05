Investito dopo schianto, pare buttarsi

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Si potrebbe alleggerire in modo significativo la posizione del conducente del camion che ieri mattina ha investito e ucciso Eugeniu Mantaluta, 23enne moldavo con doppia cittadinanza, a Granarolo Emilia, nel Bolognese. Da un video girato da una telecamera presente nella cabina video del tir, le cui immagini sono state acquisite dagli investigatori coordinati dal pm Stefano Orsi, si vede infatti il giovane che, a bordo strada, fa come un balzo verso il mezzo in marcia.

Il ragazzo poco prima aveva avuto un incidente con la propria macchina, finendo fuori strada e contro un palo. Poi si era messo a camminare, barcollando e sotto choc, ed era stato travolto dal tir, guidato da un uomo originario della Repubblica Ceca. Con un gesto di cui non si avranno forse mai spiegazioni.