Taxi, a Bologna pagamento con smartphone

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Da oggi anche a Bologna sarà possibile pagare alcuni taxi con il proprio smartphone grazie al sistema di pagamento realizzato da Tinaba, la app per trasferire, condividere e aggregare il denaro. Il progetto interessa in Italiagli oltre 8 mila taxi delle Cooperative che aderiscono a Uri - Unione dei Radiotaxi d'Italia. Il servizio, partito da Roma e Milano, sarà attivo a Bologna sulle 170 vetture aderenti a Taxi Cat 4590, A bordo di tutte le vetture di Taxi Cat sarà presente una targhetta con Qr Code per effettuare il pagamento della corsa con un semplice e veloce gesto sul proprio smartphone. Basterà inquadrare il Qr code e inserire la cifra dovuta al tassista: il pagamento sarà eseguito all'istante e l'autista riceverà in tempo reale la conferma dell'avvenuto pagamento.