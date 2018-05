Morto su panchina vicino a Grand Hotel

(ANSA) - RIMINI, 17 MAG - Il corpo senza vita di un uomo di 62 anni è stato ritrovato ieri pomeriggio intorno alle 14 a Rimini, in piazzale Fellini, a Marina Centro. L'uomo, come riporta la stampa locale, era un senzatetto e sarebbe morto su una panchina nei pressi del Grand Hotel per cause naturali. Ad un primo esame infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il clochard sarebbe dunque morto per un malore mentre dormiva. Sul posto, sono intervenuti il 118, il medico legale e una pattuglia della polizia Municipale. Identificato, è risultato originario di Bologna e nello zaino aveva una tessera della mensa dei poveri.