Ist. Cattaneo, dopo 4/3 in vicolo cieco

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Le elezioni del 4 marzo sono state "straordinarie", ovvero hanno segnato una frattura fra il mondo di ieri e il mondo di domani. Ma rischiano anche di aver infilato l'Italia in un "vicolo cieco". E proprio "Il Vicolo cieco" è il titolo del libro, da oggi in libreria, promosso dall'Istituto Cattaneo di Bologna, edito dal Mulino e curato da Marco Valbruzzi e Rinaldo Vignati. Per cogliere la portata radicale del cambiamento innescato da questo voto - suggeriscono gli autori - non giovano però interpretazioni affrettate né reazioni a caldo. L'Istituto Cattaneo approfondisce temi come l'offerta politica, le risposte degli elettori e il ruolo del sistema elettorale. Ad arricchire la disamina, sono proposte alcune riflessioni che si interrogano sulle cause che hanno condotto la politica italiana nel "vicolo cieco" in cui è precipitata e sulle possibili vie d'uscita.