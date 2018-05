Bus Seta in fiamme a Modena, polemiche

(ANSA) - MODENA, 17 MAG - Un altro autobus per il trasporto pubblico, di Seta, a fuoco a Modena, sulla provinciale che porta a Campogalliano. Il rogo non ha provocato feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto i Vigili del Fuoco, che intorno alle 13 hanno domato le fiamme. L'incendio ha scatenato reazioni politiche.

Andrea Galli, consigliere comunale di Forza Italia chiede le immediate dimissioni del presidente di Seta e anche del direttore generale: "è il nono autobus bruciato in pochi mesi, il quarto in due settimane", ricorda Galli.

Seta fa sapere che "dal mese di ottobre 2016 il bus in questione era stato affidato a Saca/Concordtours, che da quel momento ne ha curato la manutenzione. Risulta che era stato sottoposto regolarmente al programma di manutenzione ordinaria".

La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Giulia Gibertoni aggiunge: "Evidentemente c'è qualcosa che non va.

chiediamo formalmente all'assessore Donini di avviare un'attenta indagine su quello che sta succedendo".