Trovato morto anziano bolognese sparito

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Si era allontanato da casa in sella al suo scooter sabato Giorgio Mosca, pensionato di 67 anni residente a San Biagio a Casalecchio di Reno, a Bologna.

L'anziano era uscito senza telefono cellulare e documenti. Allertati dai familiari e dalle segnalazioni di alcuni residenti, i carabinieri hanno avviato le ricerche. Insieme ai Vigili del Fuoco si sono recati a casa del 67enne, senza trovare nessuno, e hanno cercato di ricostruire gli ultimi spostamenti.

Ieri sera tardi sulla Porrettana a Borgonuovo, località di Sasso Marconi, a 200 metri dallo scooter, i militari dell'Arma hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso avvenuto, a quanto riferiscono i carabinieri, probabilmente per cause naturali.