Operaio Piacenza morì, rinvio a giudizio

(ANSA) - PIACENZA, 16 MAG - Per la morte di Ahmed Abdel Salam il gup Stefania Di Rienzo, su richiesta del pm Emilio Pisante, ha rinviato a giudizio per omicidio colposo Alberto Pagliarini, il camionista cremonese 44enne che il 16 settembre travolse e uccise il manifestante egiziano ai cancelli della Gls a Montale.

Accolta la richiesta di costituzione di parte civile dell'Unione Sindacale di Base. Prima udienza fissata il 17 ottobre.

"La decisione - commenta Usb - fa giustizia delle bizzarre tesi negazioniste secondo cui si trattò di un banale caso di lesioni accidentali da investimento casuale. Come numerosi testi hanno chiarito nelle indagini svolte dalla difesa dei familiari, la decisione di far partire il mezzo, travolgendo Salam, era stata determinata dalla volontà dei responsabili della ditta di forzare il blocco". La difesa del camionista ha scelto il dibattimento. "Pagliarini è dispiaciuto per l'accaduto ma ha assoluta fiducia nella giustizia. In questa vicenda ci sono molti aspetti da chiarire", ha commentato la difesa.