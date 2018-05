Premio Pascoli alla carriera a Finardi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Sarà Eugenio Finardi a ricevere il premio alla carriera del neonato 'Premio Pascoli per la musica', concorso per giovani cantautori e cantautrici italiani. La consegna avverrà l'8 agosto in Romagna, a San Mauro Pascoli, nella Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, dove Finardi si esibirà anche in un live acustico.

I finalisti del concorso, che dovranno realizzare un brano su poesie o su tematiche pascoliane ed eseguirlo per la prima volta dal vivo, si confronteranno nella stessa serata: Gianluca Di Santo di Como, Forse Giorgio di Roma, Elisa Genghini di Rimini, Federico Pizzicannella di Marino di Roma, Salamone di Palermo, Giacomo Scudellari di Ravenna, Rita Zingariello di Gravina di Puglia.

Il bando ha visto circa 100 iscritti da tutta Italia, ridotti a 14 nella fase di selezione dalla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, da cui sono stati scelti i finalisti. Gli altri segnalati sono Anna Luppi, Luca Masperone, Igor Pitturi, Cristina Russo, Solmeriggio, Giulia Ventisette e Andrea Zoli.