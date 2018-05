Fiere: la canapa dopo boom di Easy Joint

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Dopo il successo dello scorso anno, oltre 15.000 visitatori in tre giorni, dal 18 al 20 maggio torna a Bologna IndicaSativa Trade, la manifestazione internazionale dedicata a una delle piante più versatili: la canapa. Alla sesta edizione, la più grande di sempre, l'evento ospita all'Unipol Arena più di 150 espositori internazionali e guarda alle novità: nella scorsa edizione infatti fu presentato il primo prodotto italiano a base di cannabis light, Easy Joint, oggi main sponsor dell'evento insieme ad AssoCanapa e agli olandesi di The Bulldog. Il prodotto ha fatto irruzione nel mercato e oggi la canapa "light" gode di grande visibilità: a lei è dedicato un settore specializzato della fiera.

L'offerta della fiera spazia in settori come l'edilizia, la salute umana, il pet food, il cibo naturale, i tessuti e l'abbigliamento, l'energia, e tutto ciò che ha a che fare con l'agricoltura, dalle banche semi ai prodotti e sistemi per la coltivazione.