Pallavolo: Velasco nuovo coach Modena

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Julio Velasco torna in Emilia, e più precisamente sulla panchina del Modena Volley, di cui sarà l'allenatore nella stagione 2018-'19. L'annuncio è stato dato dal club con un comunicato. "Ora che Julio Velasco ha ufficializzato la sua posizione con la federazione argentina posso condividere con tutti voi la mia enorme gioia - fa sapere la presidente del Modena Catia Pedrini -. Ho sempre pensato che nello sport, come nella vita, non si possa vivere soltanto di ricordi. Per questo, non è stato il rispetto di una memoria straordinaria a spingermi a scegliere Julio Velasco per la guida tecnica di Modena Volley. Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Abbiamo attraversato un periodo difficile, per usare un eufemismo. Ripartire con Velasco significa puntare non solo sulla tradizione, ma su una cultura che è amore per la pallavolo.Grazie Julio, sarà bello sognare tutti insieme".