Esercitazione Vvf all'aeroporto Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - L'incendio di un Airbus A320, uno dei velivoli più diffusi per il trasporto passeggeri, è stato simulato all'aeroporto Marconi di Bologna durante un'esercitazione dei Vigili del Fuoco. L'addestramento è stato fatto utilizzando uno speciale simulatore di incendio che il Ministero dell'Interno ha assegnato a otto scali italiani, tra i quali quello bolognese. Il progetto serve in primo luogo ad addestrare i vigili del fuoco con la qualifica di 'soccorritore aeroportuale' a mettere in atto le procedure operative che devono essere attuate in situazioni di emergenza, come quella di un incidente aereo che provochi un incendio.