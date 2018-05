Calcio: perdono Bologna e Spal

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Dopo la vittoria a sorpresa del Sassuolo a San Siro, è una domenica negativa per le emiliane in serie A, Spal e Bologma, entrambe sconfitte.

Giornata amara in particolare per la Spal che, dopo essere andata in vantaggio a Torino con Grassi, si vede rimontare da un Toro che non ha più niente da chiedere al campionato, fallendo così l'occasione di ipotecare la salvezza. L'unica consolazione è avere il destino nelle proprie mani: basterà vincere domenica prossima in casa con la Sampdoria, indipendentemente dai risultati delle altre, per stare davanti al Crotone (a pari punti in classifica, ma in svantaggio negli scontri diretti) per garantirsi la permanenza in A anche per il prossimo anno.

Rimontato anche il Bologna, in gol in apertura con un rigore di Verdi, che nella ripresa subisce due gol da un Chievo alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Bologna, più tranquillo in termini di classifica, saluta così con una sconfitta il proprio pubblico.