Assemblea approva bilancio Emil Banca

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - L'assemblea dei soci di Emil Banca, una delle principali banche di credito cooperativo d'Italia, ha approvato il bilancio 2017, con un'utile di oltre 8 milioni- A Reggio Emilia sono intervenuti oltre 5.000 mila i soci, arrivati anche con 16 pullman, dalle provincie in cui è presente la banca (Bologna, Modena, Parma, Ferrara e Mantova).

I soci hanno prima approvato i bilanci di chiusura del Banco Cooperativo Emiliano, di Banca di Parma e della Bcc di Vergato che nel corso del 2017 si sono aggregate ad Emil Banca.

Poi è stato approvato il bilancio della nuova Bcc chiuso, nonostante i costi straordinari sostenuti per la fusione, con un utile netto pari a 8.373.610 euro, in crescita rispetto al dato aggregato del 2016 delle singole Bcc. Un risultato che permetterà di distribuire un dividendo ai Soci dello 0,75% lordo.