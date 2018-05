Torino,Mazzarri 'voglio finire anno bene

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Se finiamo il campionato male, mi girano le scatole". Non molla la presa Walter Mazzarri alla vigilia della gara con la Spal, penultima gara di campionato, l'ultima al Grande Torino. La stagione non ha più nulla da dire, "ma questo non significa che dobbiamo prendere quattro gol - puntualizza il tecnico granata - Voglio conquistare più punti possibile, ce ne sono sei a disposizione e dobbiamo prenderli...".

A Torino arriva la Spal, ancora impegnata nella lotta per non retrocedere. Capitan Belotti e compagni dovranno dunque disputare una buona partita per accontentare il loro allenatore e dare continuità al bel pareggio contro il Napoli. Quello del San Paolo, per Mazzarri, è stato "un test importante per prepararsi per il prossimo anno. Abbiamo rimontato due volte e, nel finale, mi sembrava che la squadra addirittura stesse cercando di vincerla: si sono viste cose che mi aiuteranno ad impostare il lavoro da giugno in poi".