Morto fondatore Ucoii e Imam Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Cordoglio da parte della Comunità Islamica di Bologna, per la scomparsa - avvenuta ieri - di Mohamed Radwan Altounji, 74enne fondatore della prima associazione islamica italiana Usmi-Unione Studenti Musulmani d'Italia e dell'Ucoii, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia oltre che Imam della moschea 'Annur' (La Luce) di Bologna.

Altounji, si legge in una nota, è stato uno dei "primissimi siriani arrivati in Italia negli anni '60" ed è stato "un punto di riferimento importante per tutta la comunità islamica italiana. Lo ricordiamo con molto affetto come una persona estremamente generosa. Un vero uomo di dialogo. Ci stringiamo al cordoglio della moglie, dei figli, e di tutti i suoi parenti.

Condoglianze a tutta la comunità che ha perso un uomo di grande valore, un esempio per i più giovani".

Nel porgere le condoglianze, la Diocesi di Bologna "ricorda la sua opera per la promozione del dialogo" mentre il sindaco, Virginio Merola ne sottolinea il ruolo di "riferimento autorevole".