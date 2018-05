Igor: notificato arresto europeo

(ANSA) - FERRARA, 12 MAG - Ieri sera è stato notificato a Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, il mandato di arresto europeo (Mae) emesso dal Tribunale di Ferrara per le tre rapine commesse nell'estate del 2015 nella provincia estense. "Reati efferati" li ha definiti il comandante provinciale dei carabinieri di Ferrara, Andrea Desideri, per i quali il killer serbo è già a processo e il 18 ottobre, in occasione della prima udienza, dovrebbe comparire in videoconferenza dalla sua cella nel carcere di massima sicurezza di Zuera. Dopo la sua cattura in Spagna avvenuta il 15 dicembre per i tre omicidi di due agenti della Guardia Civil e del titolare di una azienda agricola, nei giorni scorsi è arrivata anche la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Bologna per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri. Le indagini però proseguono: per individuare gli eventuali complici che lo hanno aiutato a fuggire dall'Italia, ma anche per capire se esistono nuovi episodi, mai emersi, da contestare al killer serbo.