A San Patrignano gli Abbracci 2018

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - L'Abbraccio di San Patrignano, premio che la comunità ha scelto di consegnare a coloro che l'anno aiutata a portare avanti la sua mission, è arrivato alla sesta edizione e questa mattina nell'auditorium sono stati ripercorsi i 40 anni della comunità, fondata nel 1978.

La cerimonia è stata aperta dal lungo applauso in ricordo di Gian Marco Moratti, recentemente scomparso. Tra i 15 premiati, posto d'onore per Cristiana Capotondi, che dopo aver condotto l'evento ha ricevuto a sorpresa l'Abbraccio per il sostegno mostrato alla comunità in questi anni. Un abbraccio che ha sancito anche la sintonia fra San Patrignano e il territorio, con l'assegnazione del riconoscimento ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini. Premiata anche la sindaca di Coriano, Mimma Spinelli.

Fra i tanti partecipanti anche Diego Della Valle a cui andò il riconoscimento lo scorso anno. "Un abbraccio iniziato 40 anni fa, che ci ha permesso di accogliere 26mila ragazzi", ha detto il presidente della comunità, Antonio Tinelli.