Salvini querelò Merola, giudice archivia

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Il Gip di Bologna ha archiviato la denuncia del leader della Lega, Matteo Salvini, nei confronti del sindaco di Bologna, Virginio Merola. Le accuse erano istigazione a delinquere e minaccia per alcune frasi pronunciate dal primo cittadino durante le fasi finali della campagna elettorale per le Comunali di Bologna del 2016 nella quale si contrapponevano lo stesso Merola e la leghista Lucia Borgonzoni.

La decisione del Giudice è arrivata nonostante l'opposizione di Salvini alla richiesta già formulata dal Pm. "Sono particolarmente soddisfatto che il Giudice abbia condiviso le ragioni del Pm e le argomentazioni che il mio legale, prof. Vittorio Manes, ha esposto in udienza" ha commentato il sindaco in un post su Facebook. Per Merola "il Giudice ha dato a quelle frasi il solo significato possibile: quello di una legittima polemica politica nell'ambito di una competizione molto accesa".