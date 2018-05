Gp Spagna, Vettel punta la pole

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Davvero non ho mai fatto la pole su questo circuito? Vorra' dire che ci proviamo domani. Partire dalla prima fila qui e' importante, perche' inseguire e' difficile": dopo le prime libere al Montmelo Seb Vettel tira le somme. "Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina - ha detto il tedesco della Ferrari - sembra funzionare. Oggi c'era vento, la pista era scivolosa, vedremo di migliorare domani". Positivo il giudizio sui nuovi specchietti: "Cosi' vedo meglio chi mi sta dietro".

Kimi Raikkonen parla invece del problema che ne ha rallentato la corsa. "Non sappiamo ancora cosa sia stato, non e' stato un venerdi' lineare - le parole dell'altro pilota della Rossa - Un problema ha costretto a fermarmi. Ma sappiamo cosa dobbiamo fare, nelle ultime volte è andata bene e conto vada cosi' anche questa volta".