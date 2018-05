A museo Ustica testimonianze migranti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Da domenica, al Museo per la Memoria di Ustica, sarà in distribuzione una pubblicazione, "Dove sono i vostri monumenti, le vostre battaglie, martiri", che è stata presentata all'Accademia di Belle Arti nel corso dell'incontro tra il vescovo di Bologna monsignor Matteo Zuppi e Christian Boltanski, a Bologna per ricevere la laurea ad honorem.

Il libro nasce dalla tradizionale serata del 10 agosto davanti al Museo, organizzata lo scorso anno dall'Associazione dei Parenti della Strage di Ustica con i Cantieri Meticci, e contiene poesie che testimoniano i drammi dell'immigrazione oltre ai contributi di Zuppi, Niva Lorenzini dell'Università di Bologna, Lorenzo Balbi direttore del Mambo e Daria Bonfietti, presidente dell'associazione. Le illustrazioni sono riproduzioni di opere di Chritian Boltanski parti del progetto bolognese "Anime, di luogo in luogo".