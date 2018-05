17 ton di cibo raccolte a fine Cibus

(ANSA) - PARMA, 11 MAG - 17 tonnellate di cibo sono state raccolte nella giornata conclusiva di Cibus, la fiera internazionale dell'alimentare italiano, terminata ieri 10 maggio a Parma. La raccolta di alimenti, resa possibile grazie all'iniziativa 'Cibus Food Saving' frutto dell'accordo tra Banco Alimentare e Fiere di Parma - scrive una nota - è stata effettuata grazie a oltre 43 volontari di Banco Alimentare, l'organizzazione non profit che dall'89 recupera eccedenze dalla filiera alimentare. "Ringraziamo tutti i volontari, Fiere di Parma, e le oltre 110 aziende donatrici (e le altre 40 che hanno donato alimenti durante i recuperi) - ha commentato Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione Banco Alimentare - che con entusiasmo hanno aderito, permettendo di recuperare tanto cibo prezioso e di grande valore nutrizionale ed economico".

35 strutture caritative, che operano nel parmense, stanno ricevendo in queste ore gli alimenti recuperati, che verranno consegnati a tante persone e famiglie in difficoltà sul territorio.