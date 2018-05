Zuppi:Bologna,privilegi rendono sciocchi

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Una città, Bologna che vive "con le sue tante ferite di solitudine e di individualismo, di paura e di disillusione, piena di privilegi che rendono sciocchi e spreconi e di tanta povertà e amarezza che non possiamo mai accettare". Così, nella sua omelia per la celebrazione della della Solennità Beata Vergine di San Luca, l'arcivescovo della città, monsignor Matteo Zuppi.

Quello che occorre, osserva, è "fare, mettere in pratica" la parola cristiana "credendo che si realizzerà anche se noi pensiamo sia inutile o ci sentiamo disorientati perché cercheremmo altre risposte e sicurezze più evidenti! Questa è la beatitudine che sento oggi con la Vergine di San Luca - conclude Zuppi - pensando alla nostra città con le sue tante ferite di solitudine e di individualismo, di paura e di disillusione, piena di privilegi che rendono sciocchi e spreconi e di tanta povertà e amarezza che non possiamo mai accettare".