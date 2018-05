Ynap: Richemont, fine Opa 94,99% azioni

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Richemont, il colosso del lusso svizzero, ha raggiunto il 94,99% delle azioni ordinarie di Yoox Net-A-Porter, al termine dell'Opa che si è chiusa ieri. Lo rende noto Richemont in un comunicato.

Al termine dell'Opa, secondo i dati provvisori forniti da Banca Imi, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, le azioni di Ynap portate in adesione all'Offerta sono state 64.932.769 (69,996% del capitale e 93,322% delle azioni oggetto dell'Opa) alle quali si aggiungono 23.187.386 di azioni già detenute da Richemont, con un totale di 88.120.155 azioni pari al 94,991% del capitale sociale ordinario di Ynap.

Richemont ha reso noto che si è "avverata la condizione di livello minimo di adesione e che la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP è stata superata". I risultati definitivi saranno resi noti il 17 maggio 2018.